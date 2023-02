La città fa boom sulle piattaforme social più visitate

Oltre 800mila persone si sono “innamorati“ di Orvieto sui social network. Sono stati questi gli utenti di Instagram, Tik Tok e Facebook che in una sola settimana sono stati raggiunti dai contenuti prodotti nel corso del social tour che ha accompagnato la quarta edizione di “Innamorati di Orvieto“ e in particolare l’evento della Luna nel Pozzo di San Patrizio dello scorso 12 febbraio.Le statistiche sono state prodotte da un software di influencer marketing che analizza i contenuti sui social media. Nel periodo dal 12 al 19 febbraio dai 10 instagrammer e relative community coinvolte, per un totale di 770mila follower, sono stati pubblicati 119 contenuti di cui 80 stories che hanno raggiunto 800.600 persone, la maggior parte su Instagram. Circa 10.600 i like ottenuti, oltre 2.500 i commenti, circa 19mila le visualizzazioni dei video. Per quanto riguarda il pubblico il 53% sono uomini e il 47% donne; la fascia d’età maggiormente coinvolta è stata quella tra i 25 e i 34 anni. Tra i Paesi raggiunti, dopo l’Italia, gli Stati Uniti, la Spagna e l’India, tra le città prima Roma poi a seguire Milano, Istanbul e Napoli. Il software analizza anche il valore economico guadagnato (earned media value), ovvero la spesa in pubblicità che sarebbe stata necessaria per raggiungere tale audience e interazioni, che è stato pari a circa 35mila euro. Al social tour è stato abbinato anche un contest fotografico. Cinque le foto finaliste che sono state selezionate e che potranno essere votate fino al 1 marzo sul profilo Instagram di Live Orvieto, il sito di promozione turistica della città e del territorio.