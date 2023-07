La città diventa un palcoscenico Ecco Notte Fucsia, Vespe e Retrò

La Notte Fucsia, il Raduno Nazionale delle Vespe e Retrò. Centro storico praticamente off limit per le auto e ordinanza ’Movida Sicura’ che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine per far posto ad un week end estivo con tanto da fare e da vedere.

Ci comincia dalle due ruote: centinaia di vespisti da tutta Italia arriveranno sin da stamani per il 17esimo "Raduno Nazionale Vespa Club" valevole per la terza tappa del "Campionato Gran Turismo 2023": oggi pomeriggio primo giro nelle Chiese della citta, poi visita allo Scooter Vintage Museum. Domattina in piazza Garibaldi il "Vespa Village" accoglierà i vespisti che coloreranno la città con la presenza di tanti affascinanti mezzi che hanno scritto la storia e il costume d’Italia.

Stasera intanto il centro storico ospita la seconda edizione della Notte Fucsia promossa dal Comune in collaborazione con il consorzio Pro Centro. ’Dress code fucsia’ per partecipare agli oltre 30 eventi tra artisti di strada, musicisti, magia, mercatini (dalle 18,30) Come l’anno scorso nell’ambito della manifestazione sarà allestito anche un punto informativo contro la violenza di genere con la presenza delle operatrici del Centro Anti Violenza di Città di Castello e del personale delle forze dell’ordine.

Domattina inoltre, come ogni terza domenica del mese, c’è’ l’edizione di luglio di Retrò: sono 125 le prenotazioni di espositori già pervenute al Comune, che confermano il trend in crescita della rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, divenuta punto di riferimento stabile per gli appassionati provenienti da tutto il centro Italia. Tra piazza Matteotti e largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti saranno in vetrina oggettistica di pregio, curiosità, rarità d’epoca e articoli vintage.

Ma ovviamente, con tutti questi eventi che richiamano migliaia di persone in città, è necessario pensare anche alla sicurezza. Da oggi fino a lunedì 7 agosto è perciò in vigore la nuova ordinanza del sindaco che impone limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche in centro storico. In questa fascia oraria le consumazioni di bevande (vetro o lattine) potranno avvenire solo all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione o nelle loro pertinenze esterne. Questo per cercare di mantenere un più alto livello di ordine pubblico e conciliare eventi con residenzialità.