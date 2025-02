La città della Quintana alla corte di Sanremo

FOLIGNO Anche Foligno protagonista al Festival di Sanremo. Musica e moda a braccetto sul palco dell’Ariston. La cantate Marcella Bella, attesissima alla manifestazione canora, è griffata e veste abiti Le Twins, l’ormai noto marchio lanciato nel mondo della moda internazionale dalla sorelle folignati Sara e Tania Testa. La storia delle sorelle gemelle stiliste è piuttosto recente ma è in costante ascesa. La passione per la moda è nata a Foligno, la loro città, quando da ragazzine realizzavano da sole estrose minigonne, ma ora gli abiti che creano viaggiano in tutta Italia e nel mondo, sono sotto i riflettori dei media nazionali, si vendono in prestigiosi show room e sono arrivate ora al palcoscenico di Sanremo. La città della Quintana a Sanremo è rappresentata da un altro illustre personaggio che collabora direttamente con lo staff dell’organizzazione della manifestazione canora. Si tratta di Pierpaolo Baldelli che, grazie alla sua esperienza ventennale nel mondo dei concerti, gestisce il palco “Suzuki live“ all’esterno del Teatro Ariston dove martedì si è esibito il cantante Raf e dove sono pronti a salire altri importanti personaggi della musica e dello spettacolo. Risultato prestigioso per Baldelli che dopo tanta gavetta è arrivato a collaborare con una delle manifestazioni più importanti d’Italia nel panorama musicale italiano e internazionale.