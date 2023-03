La città celebra San Giuseppe, il programma della manifestazione

GUBBIO – Nella serata di sabato Gubbio tornerà a rivivere una delle più suggestive e sentite tradizioni che la città celebra in onore della Solennità di San Giuseppe. L’evento, come sempre promossa dall’Università dei Falegnami, di cui il Santo è protettore, insieme alle associazioni dei quattro quartieri e con il patrocinio del Comune di Gubbio e dell’Associazione Maggio Eugubino, partirà alle ore 19 dalla chiesa di San Giuseppe in Largo Piero Luigi Menichetti, per arrivare in via Dante dove si accenderà il primo focarone. La manifestazione proseguirà poi per le vie del centro storico, toccando tutti i quartieri eugubini, partendo da Sant’Andrea fino a San Martino dove si concluderà, passando, in ordine, per San Pietro e San Giuliano. Ale 16 ci sarà, presso la biblioteca comunale, la presentazione del manoscritto ritrovato e una ricerca per la storia dell’arte dei falegnami di Gubbio, mentre alle 18, nella stessa chiesa dove un’ora dopo si darà il via alla tradizione, ci sarà la premiazione del concorso grafico “I focaroni di San Giuseppe”.