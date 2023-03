La città apre le braccia alla Tirreno-Adriatico

L’attesa è finita. Oggi la città è in festa, colorata in azzurro, pronta per ospitare la terza tappa, Follonica-Foligno della 58° edizione della corsa ciclistica internazionale ’’Tirreno-Adriatico’’, che vedrà la presenza delle grandi ‘stelle’ del ciclismo internazionale. Eccoli i nomi di alcuni big: Wout Van Aert, van der Poel, campione del mondo di ciclocross, Almeida, Pinot, Sagan, il pluri-iridato campione del mondo, Cavendish, Van Avermat, e Ganna, il campione italiano e del mondo su pista detentore del record dell’ora, Alaphilippe e gli italiani Caruso e Ciccone. Stelle di livello internazionale che riceveranno l’abbraccio della città e dei tanti, adunti e ragazzi, desiderosi di vedere da vicino i loro beniamini delle due ruote. Un evento di livello internazionale che la città ha organizzato nei minimi dettagli, aspetto che non sfugge all’attenzione degli organizzatori. Su tutti ai due numeri uno della Rcs: i direttori Mauro Vegni e Stefano Allocchio, coloro che con la città di Foligno vantano un legame e una collaborazione più che decennale: per la perfetta organizzazione, per l’accoglienza e il caloroso entusiasmo con il quale la città accoglie la carovana della corsa dei ’’Due Mari’’. Legame confermato dal fatto che Foligno dal 2014 in avanti ha ospitato per 5 volte il Giro d’Italia, compreso quello dei 100 anni della corsa in ‘rosa’ e per altrettante occasioni la Tirreno-Adriatico. Una sorta di record che poche realtà possono vantare. Da non dimenticare la visibilità mondiale per la città e il territorio, in virtù delle riprese televisive in quattro continenti con oltre 200 Paesi collegati. Traguardo in via Nazario Sauro.

Carlo Luccioni