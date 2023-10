La Chiesa in cammino "Cuore, occhi e piedi. Grazie a chi si ferma nei Paesi in cui va"

"Questa sera la nostra chiesa è diventata una basilica in cui ha trovato posto il mondo. Abbiamo sentito le voci del Sud Sudan, di Israele, del Perù e del Kosovo e nell’ascoltarle mi sono chiesto cos’è che fa di questa geografia il nostro mondo? Io credo che sia la scelta di restare con uno sguardo ben preciso anche quando avresti mille motivi per andartene. Lo stare potrebbe essere il contrario della missione, perché la missione viene associata all’andare, ma, come è appena stato ricordato, quanto è importante anche il fermarsi". Così l’arcivescovo Ivan Maffeis nel commentare la Parola di Dio pronunciata alla veglia di preghiera tenutasi, l, nell’antico convento francescano in Monteripido di Perugia, in preparazione alla Giornata missionaria mondiale che la Chiesa celebra domenica prossima. La veglia ha visto la partecipazione di diversi fedeli, animata da giovani, preceduta dalla cena di solidarietà per le opere missionarie nel refettorio dei Frati minori. È stata promossa dal Centro diocesano missionario diretto da monsignor Orlando Sbicca, per anni in missione in Africa e profondo conoscitore della Terra Santa dove si sarebbe recato in pellegrinaggio a novembre. Molto significative sono state le testimonianze che hanno fatto comprendere l’importanza dell’essere missionario nell’annunciare e concretizzare il Vangelo non limitandosi ad andare ma a restare. Testimonianze che hanno stimolato la riflessione che monsignor Maffeis ha offerto ai presenti: "Lo stare in missione diventa segno di fedeltà ed è solo quando noi stiamo nelle situazioni che le stesse diventano opportunità, luoghi di incontro, diventano strade. Il Papa nel suo messaggio per questa giornata ci ha consegnato: “cuore, occhi e piedi”".