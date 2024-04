La Cgil: "Usare gli asili nido per fini elettorali è inaccettabile"

PERUGIA - "Non è accettabile strumentalizzare un servizio pubblico fondamentale come quello degli asili nido comunali a fini elettorali. Riteniamo dunque inopportuno inserire la giornata conclusiva dell’aggiornamento professionalizzante per le educatrici comunali all’interno della Festa della nascita, voluta dal Comune di Perugia, proprio a poche settimane dal voto". Ad affermarlo in una nota sono Vanda Scarpelli (Cgil Perugia) e Patrizia Mancini (Fp Cgil Perugia) che sottolineano come molte delle educatrici, dipendenti del Comune di Perugia, saranno presenti solo ed esclusivamente per la conclusione della formazione del progetto ’Benvenuti genitori’. "Gli asilo nido del Comune di Perugia sono di tutta la città e non possono sembrare, nemmeno vagamente, uno strumento di campagna elettorale - insistono Cgil e Fp - La nascita di un bambino o di una bambina è certamente una festa, ma solo se dietro c’è una scelta consapevole e libera, che va sostenuta dalle istituzioni e in primis dal Comune, non con iniziative spot o di facciata".