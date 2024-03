La ceramica umbra in centro. Ed è subito un Festival dell’arte

Perugia e il centro storico sono pronte ad accogliere un nuovo evento: si tratta de “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista”. La manifestazione, in programma dal 28 marzo al primo aprile, è organizzata dal Consorzio “Perugia in centro” e vuole promuovere le tradizioni legate alla ceramica con esposizioni, mostre, performance dal vivo, laboratori e conferenze sul tema. L’evento è stato promosso in sinergia con la Regione, l’Associazione “La Strada della Ceramica in Umbria” e i sei comuni che ne fanno parte.

"L’iniziativa – sottolinea la presidente della Regione Donatella Tesei - vuole fare da trait d’union tra l’arte e il tessuto artigianale della nostra Umbria, favorendo così processi di crescita economica e sociale. Ma diventa anche un’occasione di sviluppo delle città, incentivando nuove forme di relazione e di turismo, valorizzando la storia, la cultura, ma soprattutto le eccellenze locali di cui è ricco il nostro territorio". Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e presidente della Strada, è convinto che la ceramica, insieme agli altri brand di successo dell’Umbria, possa diventare un nuovo ambasciatore delle eccellenze regionali. Intanto gli assessori Clara Pastorelli e Gabriele Giottoli e la vicepresidente del Consiglio comunale Roberta Ricci hanno annunciato che "anche Perugia è rientrata nel circuito della Strada della ceramica, insieme a Deruta, Gubbio, Gualdo Tadino, Orvieto, Città di Castello e Umbertide". Paolo Mariotti e Alessandro Granieri (Consorzio) ricordano che l’evento è stato inserito nella programmazione delle giornate Europee dei Mestieri d’Arte(GEMA 2024), che si terranno dal 2 al 7 aprile in tutta Europa, grazie alla sinergia con l’associazione Articity di Perugia.

Silvia Angelici