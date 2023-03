La centenaria di Mugnano Festa per nonna Gina

Grande festa nei giorni scorsi nella frazione perugina di Mugnano per i 100 anni della signora Gina Buttiglia. Circondata dall’affetto dei suoi cari, tra cui i figli Fabio e Graziella, i tre nipoti ed il pronipote, la signora Gina ha festeggiato il traguardo del secolo di vita ricevendo la visita, gradita, del vice sindaco Gianluca Tuteri in rappresentanza dell’amministraziojne comunale perugina. Proprio Tuteri ha consegnato alla centenaria un dono, in ricordo dell’evento. Gina Buttiglia è perugina doc ed ha sempre vissuto a Mugnano, dividendosi tra il lavoro dei campi e la cura della casa. "Quello della signora Gina è un grande esempio – ha sottolineato il vice sindaco Tuteri – perché si tratta di una donna di altri tempi che ha dedicato la sua intera esistenza alla cura della famiglia con impegno e sacrificio. E’ stata una grande gioia ed un onore per me poter portare il saluto dell’Amministrazione comunale alla signora che è depositaria di valori genuini da tramandare alle future generazioni".