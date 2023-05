La Castellana compie 50 anni e si fa “green“

Questa volta il traguardo di prestigio lo stanno per tagliare non solo le auto in gara, ma lo stesso evento sportivo. La cronoscalata della Castellana compie infatti quest’anno i suoi primi cinquanta anni di vita e sceglie, per l’occasione, due momenti solo apparentemente lontani dal gran finale di metà ottobre. Sabato 20 maggio la rotonda che forma il quadrivio da cui si accede al percorso il cui decoro è compito dell’associazione, gestore del manufatto, ospiterà una breve cerimonia per la posa in opera di una riproduzione artistica del tracciato di gara. L’opera, studiata e fatta in casa da consiglieri e amici della corsa, vuole essere da omaggio al traguardo dei 50 anni raggiunto quest’anno.

Saranno presenti, il sindaco, Roberta Tardani (nella foto), il presidente, Luciano Carboni e l’intero Consiglio, gli appassionati cui piacerà ricordare l’essere stati presenti.

La mattina seguente,

domenica 21 maggio, appuntamento a Colonnetta di Prodo. E’ da lì, che alle 08.30, prenderà il via la passeggiata ecologica “Castellana Green“ con discesa fino alla rotonda nella quale è prevista la raccolta dei rifiuti lungo il tracciato.

Lo slogan coniato, “Teniamo la strada pulita“, rende molto bene l’idea sull’attenzione all’Ambiente che anima, da sempre, il gruppo organizzatore della corsa. Chiunque intenda partecipare sarà bene accolto.