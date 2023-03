La casa va a fuoco Anziano tenta di spegnere l’incendio: intossicato

Ha cercato disperatamente di spegnere un incendio che era divampato nel suo appartamento, ma è rimasto intossicato ed è finito in ospedale. Si tratta di un anziano di 85 anni che ieri mattina è rimasto vittima di un brutto incendio che è scaturito nel suo appartamento. Il fatto in via Abetone dove i vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti a seguito di una chiamata che segnalava un incendio scoppiato all’interno di un condominio.

Al momento dell’intervento in casa si trovava l’uomo di 85 anni, che è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco. Si era intossicato dal fumo per aver tentato di domare le fiamme affinchè non si propagassero in altri ambienti dell’abitazione. Sul posto è intervenuto anche il 118 i cui sanitari hanno preso in carico l’85enne messo in sicurezza dai pompieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Città di Castello per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato del commissariato per le indagini; dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente domestico.

Rimane invece ancora grave il quadro clinico dell’ottantenne che si era ustionato e intossicato dopo aver cercato di spegnere l’incendio nel suo appartamento, in un palazzo nobile tra piazza Sanzio e via Mario Angeloni, la scorsa settimana. Anche in questo caso fu tratto in salvo dai vigili del fuoco di Città di Castello intervenuti il 9 marzo scorso all’ultimo piano della palazzina signorile dove l’anziano si trovavca da solo e al momento dell’incendio si era nascosto nella stanza da bagno.

Le sue condizioni sono parse gravissime sin da subito: era stato infatti trasportato in prognosi riservata all’ospedale tifernate, a seguito delle ustioni su diverse parti del corpo e intossicazione da fumo, poi venne disposto il trasferimento dell’uomo al centro iperbarico dell’ospedale di Ravenna. Successivamente è stato nuovamente condotto all’ospedale di Città di Castello dove si trova in riserva di prognosi. L’ottantenne probabilmente nel disperato tentativo di domare le fiamme prima di rifugiarsi nel bagno, si era procurato estese lesioni intossicandosi con le esalazioni. L’appartamento era stato dichiarato inagibile. Le fiamme all’arrivo delle forze dell’ordine avevano già distrutto mobili, suppellettili così come le pareti completamente annerite.