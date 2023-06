"La casa un diritto di tutti" Protesta sotto la Prefettura

Sit-in davanti alla Prefettura dei sindacati di inquilini e assegnatari (Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini) con il sostegno di Cgil, Cisl e Uil per "sensibilizzare sui gravi ritardi del bando per le case popolari in Umbria e più in generale per rivendicare il diritto alla casa". "Chiediamo – spiegano – lo sblocco del bando per le case popolari atteso da quattro anni, con gravissime conseguenze per le famiglie in condizioni economiche difficili: migliaia di persone che non hanno la possibilità di sostenere i costi dei contratti di locazione nel mercato privato. Rispetto alla situazione reale, il numero di alloggi a disposizione nel prossimo bando non sarà sufficiente. Decisivo il recupero delle centinaia di alloggi Ater non assegnabili per problemi di compatibilità con le normative". La manifestazione è stata sostenuta dal Comune che, tramite l’assessore Giovanni Maggi, aveva ricordato che "a Terni ci troviamo nel paradosso di disporre di 25 alloggi Ater sfitti che però non possiamo assegnare, nonostante le richieste, perché la Regione non ha ancora aperto il bando per la nuova graduatoria, mentre la precedente è scaduta". Replica l’assessore regionale Melasecche: "La Giunta umbra e la controllata Ater nel settore delle politiche per la casa stanno conseguendo risultati straordinari, intercettando finanziamenti statali. Ater ha in gara interventi per circa 100 milioni in Umbria ma in particolare a Terni oltre alle azioni a sostegno delle famiglie. La proporzione degli investimenti fra i Comuni di Perugia e Terni vede favorito quest’ultimo perchè nonostante abbia circa 106mila abitanti ha 2.850 appartamenti Ater, mentre Perugia con 167mila abitanti ha soltanto 1.729 appartamenti Ater".

Ste.Cin.