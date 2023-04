La Cartolina del Pellegrino Mani tese sul ’Sentiero’

Anche quest’anno la Diocesi di Gubbio s’impegna in modo particolare per accogliere e aiutare i tanti pellegrini che durante il corso dei mesi percorrono il Sentiero Francescano. Nella suggestiva cornice del refettorio della Chiesa della Misericordia è stata infatti presentata la ’Cartolina del Pellegrino’, con la presenza dell’autrice, del vVescovo Luciano Paolucci Bedini e di Angelo Piergentili e Katia Bianconi del progetto ’PiccolAccoglienza’, che ormai da undici anni promuove questa iniziativa. Come ogni anno, il disegno viene affidato ad un artista, e per il 2023 è stata scelta Maria Cristina Vinciarelli, che ha creato l’opera ’Fratelli Lupi’. L’intento della Vinciarelli è quello di ricercare l’armonia e l’equilibrio fra uomo e natura, così come l’incontro tra San Francesco e il lupo ha unito le due parti, in un cammino di avvicinamento l’un l’altro verso la pace.

Nel retro della cartolina, che ha l’obiettivo di essere un benvenuto, è presente un testo, che funge da accompagnamento fisico e spirituale del pellegrino mentre s’incammina lungo il percorso.

Nell’occasione sono stati anche comunicati i dati relativi all’anno scorso, con la Via di Francesco che si è confermato come uno dei sentieri più calcati dai pellegrini. Stando ai dati di ’PiccolAccoglienza’, infatti, sono state spedite ben 5358 credenziali di chi calca la via francescana; di questi, il 97% la percorre a piedi, ma in minima parte c’è anche chi la affronta in bicicletta o addirittura a cavallo. La buona notizia per il territorio è che per il 2023 le previsioni sono addirittura più rosee rispetto all’anno precedente, con quasi 2000 credenziali già inviate fino ad aprile.