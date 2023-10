La Caritas chiede rinforzi: "Ospitiamo 34 famiglie e altre 12 sono in attesa. Servono fondi, aiutateci"

"La Caritas a Perugia e in Umbria sta fronteggiando piccole e grandi emergenze che sono ormai strutturali, supplendo non poco alle carenze dello Stato sociale. Basti pensare che al “Villaggio della Carità” sono accolti 24 nuclei familiari a seguito di sfratti, altri 10 in altre strutture gestite sempre da noi e altri 12 sono in lista d’attesa per avere un alloggio dignitoso". Numeri resi noti dal direttore della Caritas don Marco Briziarelli durante l’open day che si è svolto al Villaggio della Carità in via Montemorcino. Un’iniziativa inedita per la Caritas ma che nasce da una necessità: "far conoscere meglio attività e servizi dell’organizzazione e rilanciare una rete di relazioni e di incontri fondamentali per poter continuare a dare risposte ai più fragili e in difficoltà che quotidianamente vengono a chiederci un tetto o qualche cosa da mangiare".

La struttura dunque spalanca le porte alla cittadinanza e chiede aiuto. Don Marco è preoccupato. "Iniziano a scarseggiare le risorse a disposizione - dice il sacerdote - Soprattutto quelle per la gestione dei cinque “Empori della Solidarietà” e per dare un sostegno a tutte le famiglie che afferiscono a Caritas, passate dalle 1.800 del periodo pre-pandemia alle attuali 3.000. Siamo certi che arriveranno nuovi fondi perché crediamo nella Divina Provvidenza – conclude don Marco – ma se dovessero mancare non è sicuro che queste famiglie potranno essere aiutate anche nel 2024".

All’incontro, con tema centrato sulla “Corresponsabilità nella carità”, era presente anche una rappresentanza dei Frati Minori Cappuccini insieme alle loro “Edizioni Frate Indovino”. "L’ ordine religioso - nota don Briziarelli - è proprietario dell’immobile dove sorge il nostro “Villaggio” concesso quasi dieci anni fa all’Archidiocesi per poter vivere un’esperienza di carità molto importante a livello diocesano". All’economista Pierluigi Maria Grasselli, coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione sociale, il compito di tirare le fila della giornata. "Non basta la corresponsabilità dei singoli - dice Grasselli - ma serve il coinvolgimento dell’intera comunità a partire dalle Istituzioni che devono essere più inclusive nell’aiutare l’inclusione di tutti. Questo per favorire una vita buona in comune".

Silvia Angelici