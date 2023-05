La Carica dei 104: "Far uscire le persone disabili dall’isolamento"

GUBBIO – Al servizio delle persone disabili per offrire loro confronto e ascolto. Queste le finalità dell’associazione ’La Carica dei 104’ presentata nell’ex refettorio della Sperelliana dal presidente Ubaldo Cecilioni, insieme a Giovanna Ghirelli, Valentina Panfili ed altri iscritti, presenti i sindaci di Gubbio e Gualdo Tadino, Filippo Stirati e Massimiliano Presciutti, il vescovo Monsignor Luciano Paolucci Bedini, l’assessore ai servizi sociali Simona Minelli. "Quello che ci proponiamo – ha precisato Cecilioni – è di offrire una reale possibilità per uscire da quell’isolamento obbligato a cui troppo spesso la disabilità costringe: per questo pensiamo a eventi con al centro per esempio la promozione delle tecnologie assistite, così da portare nella collettività le nostre storie e il nostro quotidiano, al fine di dimostrare che un disabile ha una qualità di vita e può essere integrato ed entrare in sinergia parimenti a un normotipo, diventando una risorsa e non certamente un peso". Apprezzamenti e condivisione sono stati espressi dalle istituzioni civili e religiose.