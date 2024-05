La capitale dei bambini. C’è “Girogiocando“ nelle piazze di Foligno

La città della Quintana diventa il centro del mondo per i bambini. Torna al seconda edizione di ‘Girogiocando’, organizzata da Confcommercio, associazione Centri storici della Valle Umbra e Comune. A presentare l’iniziativa il presidente di Confcommercio Aldo Amoni, la comandante della Polizia locale Simonetta Daidone e il tenente dei carabinieri Fabrizio Cataluffi. L’appuntamento è nel pomeriggio di sabato 25, dalle 16 alle 20 e domenica, tutto il giorno. Ci saranno gonfiabili, laboratori creative, attività sportive, laboratori di cucina e pasticceria. Poi giochi di scacchi in piazza della Repubblica e una passeggiata con le mascotte che si vestiranno da Topolino, Minnie e altri. "Un evento finalizzato alla rivitalizzazione e alla vivacizzazione del centro storico che – ha detto Amoni – deve essere attivo anche in favore dei commercianti, a fronte di un periodo poco favorevole". Amoni non ha perso l’occasione per ribadire la sua posizione a tutela del settore: "Chiedo ai candidati sindaco che è il momento di prendere in considerazione il mondo del terziario e, in particolare, il commercio specializzato come l’abbigliamento, calzature e profumeria. È necessario che i candidati inseriscano nel loro programma azioni di sostegno a favore del commercio, perchè settori come artigianato o agricoltura vengono sostenuti comunque, noi chiediamo che ci sia possibilità di fare qualche operazione di sostegno per i commercianti, a partire da quelli del centro storico, così come quelli della periferia".

Alessandro Orfei