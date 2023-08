La campionessa Chiara Andidero ricevuta in Municipio

La campionessa di nuoto Chiara Andidero è stata accolta a Palazzo dei Priori per la consegna di una targa da parte dell’amministrazione come segno di riconoscimento per l’impegno che ha consentito alla diciannovenne di conquistare importanti risultati sportivi nonostante le difficoltà legate al disturbo dello spettro autistico. Presenti all’incontro con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli anche i genitori di Chiara, Gianfranco Andidero e Laura Sportellini, Maria Rosi, referente regionale del Comitato paralimpico.