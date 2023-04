La campagna elettorale s’infiamma A Terni adesso “sfilano“ i big Castaldo, Salvini e Sangiuliano

La campagna elettorale per il voto di metà maggio entra nel vivo e a Terni arrivano i big dei vari partiti. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà mercoledì 26 alle 11.30 all’Hotel Michelangelo per l’incontro sul tema “La cultura come sviluppo del territorio“, a cui interverrà il candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli, di FdI. Sempre mercoledi il ministro delle Infrastrutture e segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà alle 20 all’Hotel Garden "per incontrare a cena i cittadini insieme agli esponenti del partito, amministratori e candidati della Lega alle prossime elezioni amministrative: sarà l’occasione di approfondire gli obiettivi da raggiungere per il rilancio del territorio".

E’ stato invece sabato al gazebo elettorale di largo Passavanti, a sostegno del candidato sindaco Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate), l’europarlamentare pentastellato Fabio Massimo Castaldo, già vicepresidente del Parlamento europeo. "Abbiamo l’ambizione di rendere Terni un faro nel campo dell’europrogettazione – ha detto Castaldo –; serve creare uno Sportello Europa che sia braccio esecutivo del sindaco e della Giunta per monitorare i bandi esistenti, per non perderne nemmeno uno". Intanto il candidato sindaco Josè Kenny (Pd e liste collegate) esprime "sostegno alla petizione promossa da Cia Umbria per chiedere alle istituzioni locali la costruzione di un nuovo mattatoio a Terni".

"È inaccettabile – continua – che il capoluogo di provincia, a tre anni dalla demolizione della vecchia struttura, sia ancora del tutto privo di un impianto adeguato, costringendo così gli allevatori della zona a rivolgersi ad operatori del Lazio e del Perugino".