La Camilla, Baglioni’s car Sbaraglia e Sabatini alla Bct con il loro libro

Un pomeriggio di lettura e musica – domani alle 16.30 al Caffè letterario della Bct, la Biblioteca Comunale di Terni - per la presentazione del libro “La Camilla, Baglioni’s car“ di Pigi Sbaraglia e Chiara Sabatini (Gambini editore), con commenti musicali di Francesco Morettini, conduce lo scrittore Francesco Franceschini. Il libro è un saggioracconto sulle vicissitudini della “Camilla”, la mitica Citroen Due Cavalli di Claudio Baglioni. Partendo dalla citazione di un celebre verso del cantautore, “La Camilla, yes my car”, il libro ne ricostruisce la storia, ripercorrendone le ragioni e le caratteristiche che hanno consentito a questa auto di diventare l’icona di un’epoca. Ma parlare della Camilla è ovviamente un pretesto per parlare del mito Claudio Baglioni e naturalmente... dei mitici anni Settanta. In un racconto a due voci, Pigi Sbaraglia e Chiara Sabatini parlano di Baglioni, della Due Cavalli e degli anni Settanta, alternandosi in un dialogo che qua e là assume i colori del battibecco: lei è una fan scatenata di Baglioni, ama i suoi dischi, le sue parole, il suo mondo. Lui adora le automobili.