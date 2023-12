La bufera degli accorpamenti. Scuole, è tempo di decidere: "Alberghiero e Bonghi salvi"

Accorpamenti scolastici e destini dei territori: oggi forse sarà la giornata decisiva. In mattinata in Regione torna infatti a riunirsi il Tavolo 112 (c’è stato un incontro anche ieri pomeriggio). In questa sede le parti dovranno arrivare ad una proposta che coincida con le linee di indirizzo del Piano di dimensionamento, imposto dalla Legge nazionale, e che sia coerente con il percorso intrapreso con i Comuni, le istituzioni scolastiche e i sindacati.

L’ultima parola comunque spetterà alla Giunta, che già dal pomeriggio potrebbe pronunciarsi sulle proposte maturate in questi mesi di interlocuzioni informali, conferenze d’ambito e tavoli. I sindacati auspicano che le decisioni siano le più indolori per le famiglie, i territori e l’autonomia delle scuole.

Intanto, se per Todi-Marsciano- Massa Martana la partita sembra ormai chiusa con l’accorpamento dei plessi, non ci sarà nessun ridimensionamento invece per l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Polo-Bonghi di Assisi. A dare la notizia Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega Umbria in consiglio regionale insieme ai consiglieri comunali Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli. Accorpamento dunque saltato dopo che l’ipotesi aveva sollevato un vespaio per modalità, tempi ed effetti dell’operazione, con dure prese di posizione di studenti e docenti delle due scuole (con tanto di manifestazione dei ragazzi ieri in piazza Italia), del Comune di Assisi e anche dei sindacati che hanno espresso la totale contrarietà e quindi parere negativo con un documento dei segretari generali regionali di Flc Cgil, CISL Scuola, Snals Confsal, Gilda – Unams, Anp. Gli esponenti della Lega invitano a stoppare le strumentalizzazioni politiche e a lavorare tutti per garantire la soluzione migliore.

"Sono contento di aver portato le istanze delle famiglie del territorio all’attenzione della Giunta regionale e di avere ottenuto questo importante risultato frutto di ascolto e di vicinanza al comprensorio assisano", le parole del capogruppo in Regione che spiega ancora come "grazie al lavoro congiunto della Lega, della Giunta Tesei e della maggioranza di centrodestra in Regione, che in questa fase hanno raccolto le sollecitazioni provenienti dai genitori degli studenti, si sta individuando la soluzione migliore per venire incontro alle direttive governative stabilite dall’allora Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e allo stesso tempo garantire le esigenze del territorio, conservando le peculiarità degli istituti e le professionalità presenti".

