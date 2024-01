La Bonazzi compie 60 anni. E il pensiero va a Venanti

L’associazione Luigi Bonazzi, fondata a Perugia nel 1963 da Gerardo Dottori, Luciano e Franco Venanti e da altri intellettuali perugini, ha compiuto 60 anni. E il Comune ha voluto omaggiarne l’attività, condividendo un momento conviviale con il direttivo e l’a presidente Zaira Morettini Venanti. E’ stato l’ex assessore Dramane Wagué ad aprire l’incontro. "L’amministrazione comunale con questo gesto - ha detto - vuole ringraziare l’associazione e i suoi componenti per il grande impegno profuso negli anni con l’obiettivo di contribuire alla crescita dei cittadini dal punto di vista culturale ed umano". "Quello di oggi – ha continuato il sindaco Andrea Romizi – è un gesto semplice ma di grande solennità cui seguiranno altre iniziative che abbiamo voluto per dare il giusto riconoscimento ad una figura straordinaria della nostra città come è stato Franco Venanti". Romizi ha infatti annunciato che l’Amministrazione ha deciso di intitolare al maestro uno spazio cittadino, previa deroga del Prefetto essendo trascorsi meno di 10 anni dalla sua scomparsa. "Sappiamo quanto l’associazione Bonazzi stesse a cuore a Franco: per questo – prosegue Romizi - ci sentiamo di ringraziare tutti voi componenti del direttivo e i soci per averlo sempre affiancato e sostenuto con passione e per aver oggi assunto il compito di perpetuarne l’attività. Ogni evento organizzato dall’associazione Bonazzi, infatti, ha sempre arricchito chi vi ha partecipato consentendo, nel contempo, di approfondire temi complessi".

"Come associazione - spiega la vedova del maestro, Zaira Morettini – cerchiamo di andare avanti proseguendo quanto fatto da Franco in tanti anni di presidenza. Oggi per noi questo riconoscimento è certamente un

punto di arrivo, come attestazione di quanto è stato compiuto in molti anni di impegno per la città dal punto di vista della socialità. Ma, nel contempo, è un punto di partenza per continuare ad operare per il bene della collettività".