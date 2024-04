La ’bionda’ che conquista UBeer fa il pieno. Riflettori sulle aziende locali di qualità

E’ alla sua prima edizione, ma ha già dimostrato di avere carattere e di intercettare il gradimento di tantissimi consumatori, soprattutto giovani. “UBeer“, il festival open air dedicato alla birra umbra con protagoniste le migliori aziende artigianali della regione, nonostante qualche acquazzone, ha fatto il pieno di presenze. Organizzato dell’associazione Open Mind, la stessa che firma UWine, la kermesse del vino nel centro storico, chiude oggi al Barton Park con un bilancio in piena regola. "Siamo più che soddisfatti – ammette Edoardo Gentili, uno dei promotori dell’evento – considerato che siamo alla prima edizione e che un giorno intero ha piovuto, non ci possiamo lamentare".

Il format ha acceso i riflettori sui birrifici locali, accostandoli ad una ricca offerta gastronomica, musica dal vivo e dj set ad ogni ora, conferenze, area relax, attività all’aria aperta. Un’esperienza completa, soprattutto per conoscere da vicino un comparto, quello della birra artigianale umbra, in grande sviluppo con la possibilità di assaggio delle numerose etichette presenti proposte da Birra Flea, Gramigna, Mastri Birrai Umbri, Altotevere, Birra Perugia, Birra Bro, Fratelli Perugini, Centolitri, Birra dell’Eremo, San Biagio, Osiride, Bastian Birraio, Birra Alfina. I marchi, provenienti da tutta la regione, hanno saputo trasmettere il loro amore per il prodotto e per l’Umbria, coinvolgendo i visitatori in un viaggio emozionante attraverso i profumi e i gusti della regione. Ubeer è stato anche il trampolino di lancio per LadyBug Kombucha, una bevanda analcolica, frizzantina e dissetante che unisce i sapori genuini della natura con le proprietà salutistiche del tè fermentato.

Silvia Angelici