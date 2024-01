La biblioteca Carducci avrà il ’Caffè letterario’

CITTÀ DI CASTELLO – La biblioteca, che l’anno scorso è stata frequentata da 21mila persone, avrà un Caffè letterario: sorgerà a piano terra per arricchire l’esperienza di leggere, studiare e ritrovarsi insieme in un luogo tra i più belli della città. I 330 mila euro del Pnrr che il comune ha iniziato a investire con l’apertura del cantiere per il restauro dell’ultimo piano della biblioteca Carducci e la realizzazione del Caffè letterario segneranno un nuovo passo in avanti nella valorizzazione nella dimora rinascimentale adibita a biblioteca con un vasto repertorio di libri e un’ampia sezione archivistica. "Con l’avvio di questo progetto centriamo in anticipo un altro obiettivo di mandato e teniamo fede all’impegno con i cittadini di investire nella cultura. Grazie al Caffè letterario ci sarà una piacevole parentesi nella giornata per i tifernati di tutte le età, per i bambini con i genitori, i nonni e gli amici, per i giovani studenti e per i ricercatori che frequentano Palazzo Vitelli a San Giacomo", dicono il sindaco Luca Secondi col vice Giuseppe Stefano Bernicchi e con l’assessore Riccardo Carletti, a margine del sopralluogo nel quale gli amministratori sono stati accompagnati dai tecnici comunali e dal pool di esperti che segue i lavori. Il sopralluogo ha permesso di verificare sul posto le scelte progettuali con cui saranno predisposti gli allestimenti per l’apertura del Caffè Letterario, che sarà collocato a piano terra, sulla destra dell’ingresso, nelle due sale oggi destinate al servizio Digipass, che traslocherà in altre due sale prossime all’uscita, in precedenza adibite all’attività di studio. I lavori consentiranno poi di completare il restauro dei locali situati al secondo piano di Palazzo Vitelli a San Giacomo, dove verranno allestiti i nuovi uffici dei Servizi Cultura e biblioteca del Comune e ci sarà spazio anche per alcune sale riunioni.