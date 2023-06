La Bibliocabina accende la lettura Alla “Radice“ libero scambio di libri "Un’oasi che disseta la curiosità"

PERUGIA

"Libero scambio di libri. Prendi con il cervello... lascia con il cuore...". E’ lo slogan che si legge all’ingresso della Bibliocabina allestita dagli studenti delle due classi quinte della elementare Lombardo Radice nella piazzetta “Rina Gatti“, la scrittrice-contadina che ha fatto della lettura la sua filosofia di vita. Nei giorni scorsi la struttura era stata oggetto di atti vandalici. Ma ora grazie alla tenacia e alla passione degli studenti la Bibliocabina è più fornita e vitale di prima. Sono oltre 50 i volumi depositati e tutti etichettati per genere: si va dai saggi al poliziesco.

All’inaugurazione c’erano la dirigente Maria Cristina Bonaldi, con le insegnanti coordinatrici del progetto Valentini e Grancini insieme a Giovanni Paoletti, figlio di Rina Gatti e promotore dell’installazione della Bibliocabina. "Questo evento – dice la dirigente - è nel solco della continua apertura della scuola verso il quartiere e la comunità. Quindi prendersi cura di un luogo simbolo come la bibliocabina ha un valore educativo anche alla luce dell’atto vandalico di pochi giorni fa. Il vostro entusiasmo - conclude Bonaldi - e contagioso ed è di buon auspicio affinché i libri e la lettura restino una delle attività privilegiate anche delle nuove generazioni". Il nuovo allestimento insieme al “Decalogo per l’uso“, che le stesse classi hanno redatto su un cartellone installato all’interno della cabina, sono parte della conclusione del “progetto lettura”. "Questa Biblioteca pubblica e libera – osserva Paoletti - è come una piccola oasi di cultura dove ogni passante può dissetare la sua curiosità". Proprio così: la lettura ci porta lontano, annulla spazio, tempo e brutti pensieri.

Silvia Angelici