La battaglia sul Nodino "Aree e strade di cantiere vanno collocate altrove"

Le aree di cantiere che potrebbero essere allestite nei dintorni di Collestrada per realizzare il Nodino, così come pensate appaino troppo invasive. E per questo andrebbero collocate altrove "così da spegnere sul nascere una certa atmosfera di preoccupazione e negazione, che minaccia di estendersi al progetto nel suo insieme". Stavolta a dirlo non sono i Comitati del No alla "bretella" stradale di sette chilometri che dovrebbe unire Collestrada a Madonna del Piano, ma il Comitato del sì, quello che sia chiama "Chi salverà Ponte San Giovanni" che si è sempre professato a favore dell’opera.

"Noi restiamo convinti della bontà del progetto – afferma in una nota il Comitato – ma giudichiamo non felice la scelta di alcune aree di cantiere, riguardo alle quali noi proponiamo aree di uguale se non maggiore agibilità ai fini dello svolgimento dei lavori e certamente di minore impatto per la popolazione. Una eventualità di questo genere infatti – continua –, se non spenta tempestivamente con una scelta più oculata e razionale delle aree suddette, non solo ci sembrerebbe sgradevolmente in contrasto con quanto dichiarato nelle linee generali di presentazione del progetto, ma darebbe corpo ad ostilità preconcette già presenti da sempre nel nostro territorio, con la possibilità di ricorsi in sede giudiziaria appoggiati da nuovi e più rappresentativi comitati locali".

"Eventualità che – aggiunge il gruppo di cittadini di Ponte San Giovanni –, noi temiamo potrebbe risolversi in nuovi ostacoli e ritardi nei tempi di esecuzione dei lavori, già rinviati per troppo tempo a fronte di innegabili necessità del nostro territorio". Ma non finisce qui, dato che le stesse riserve "esprimiamo rispetto agli itinerari indicati come via di accesso dei mezzi alle zone dei lavori e delle aree di servizio agli stessi.

"Pure queste scelte potrebbero suscitare timori e preoccupazione nella popolazione locale, che già da molti anni vive nello stress prodotto dalla coabitazione con un traffico molto superiore al sopportabile. Se a questo si aggiungesse, come prospettato, la presenza quotidiana, per molti anni, di pesanti mezzi di cantiere in attraversamento degli abitati, sarebbe da attendersi una preventiva ostilità ai lavori".

" Anche per questo aspetto del problema – conclude il Comitato –, noi ci sentiamo in grado di proporre alternative attuabili senza eccessive difficoltà, in grado di attenuare le contrarietà oggi presenti". E qui vengono elencate con dovizia di particolari, una serie di proposte che Anas e Regione potrebbero prendere in considerazione".