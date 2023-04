La battaglia sugli insetti L’Asl smentisce la Regione "I trattamenti si faranno"

Contro i chironomidi la Usl rilancia: non solo larvicida ma anche nuovi strumenti di cattura. "I trattamenti con il batterio biologico si faranno e siamo pronti ad iniziare i primi di maggio come ogni anno". All’indomani di quanto riferito in consiglio regionale sui provvedimenti da adottare per combattere i fastidiosi insetti al Trasimeno, oggi sono gli esperti dell’ Unità regionale Igiene e Sanità Pubblica a chiarire come stanno le cose: "I trattamenti verranno eseguiti con lo stesso prodotto biologico che è sempre stato utilizzato, ne abbiamo ancora una certa quantità in magazzino ed è per questo che l’ordine di nuova fornitura non è ancora partito", ma ad effettuarlo sarà appunto la Usl alla competente struttura regionale della Sanità e non dell’Ambiente e non sarà l’Unione dei Comuni a farne richiesta perché di competenza sanitaria.

L’assessore Morroni nel corso della seduta aveva detto: "Non viene più eseguito il trattamento con l’impiego di prodotti biologici larvicidi basati sull’utilizzo del batterio Bacillus thuringiensis var Israelensis in quanto non più utilizzabili in Italia". E su questo arriva l’ulteriore chiarimento del responsabile dell’Attività di controllo degli organismi infestanti di interesse sanitario, Alessandro Di Giulio: "Si tratta di una questione di ‘etichettatura’ del prodotto che noi continuiamo e continueremo ad utilizzare perché sicuro e biologico, come prevede la normativa, per il contenimento e contrasto delle zanzare" con il medesimo effetto anche sui chironomidi. E in più arriva anche una anticipazione, relativa ad un progetto per l’utilizzo al Trasimeno di un nuovo sistema di cattura di insetti su vasta scala. Nei mesi scorsi era già stato sperimentato un piccolo mezzo acquatico dotato di luce per attirare insetti e poi di un meccanismo per imprigionarli, insomma il principio resterebbe quello delle Tofolamp con esca luminosa per i chironomidi ma piazzato in acqua invece che sulle rive. Ma tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi rispetto queste che al momento sono ipotesi al vaglio degli uffici. Una cosa è certa: il Trasimeno resta un lago laminare in cui la presenza di questi insetti innocui può essere solo limitata con sistemi di contenimento e di dissuasione, imparando a conviverci con accorgimenti come quelli che molte attività rivierasche hanno già attuato.