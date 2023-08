La battaglia per il Nodino "Tagliate duemila piante"

Basta poco a riaccendere la diatriba sul Nodino. E gli animi si sono subito infiammati all’indomani dell’annuncio dell’assessore regionale, Enrico Melasecche, che ha fatto sapere che è arrivato l’ok dal Ministero competente sull’impatto ambientale. E il comitato "Salviamo Collestrada" ribadisce come "all’assessore sia sfuggita qualche tavola del progetto di Anas, dove si parla di più di 4 ettari boschivi che interferiscono con il progetto del Nodino e che saranno sicuramente più di duemila le piante tagliate".

"Il Nodino – sostiene invece dal canto suo Andrea Fora, consigliere regionale di Italia Viva – è un’opera strategica che non può più attendere, e non si può più bloccare nell’attesa che venga finanziato l’intero nodo nella sua completezza. Va salutato quindi con grande soddisfazione anche questo ulteriore step positivo alla realizzazione dell’opera. Chi dice sì al Nodino solo se finanziato contestualmente per intero fino a Corciano in realtà punta a non fare nulla e questo non è più accettabile né per i pendolari umbri, né per la viabilità nazionale, ne per i tanti incidenti che si verificano in quel tratto, ne per i livelli di inquinamento dell’abitato di Ponte San Giovanni". "Nel suo intervento in Regione di un mese fa – ribatte il Comitato del No – , Fora non ha speso neanche una parola per i territori attraversati dall’opera, evidentemente per lui non esistiamo".

"L’incontro con il ministro Salvini che abbiamo avuto lascia ben sperare – dice Melasecche - per gli sviluppi dei prossimi mesi in merito a quest’opera. L’Umbria con la nuova stazione aeroporto di Collestrada, costituirà con quella di Ellera il terminal di una nuova metropolitana di superficie e darà le migliori risposte ecologicamente compatibili".