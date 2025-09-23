La battaglia delle liste di attesa. La Regione "appalta" 15mila visite. Bando per i privati da 800mila euro

Circa 800mila euro per cercare di recuperare ancora terreno sulle liste di attesa in sanità. L’Azienda sanitaria 1 ha emanato un nuovo avviso di manifestazione di interesse rivolto alle strutture sanitarie private accreditate, convenzionati e convenzionabili per far fronte al recupero di esami e visite. Un’operazione avviata non appena la nuova Giunta-Proietti si è insediata – circa dieci mesi fa – e che prosegue ancora. La risposta in alcuni ambiti sembra esserci, ma c’è ancora molta strada da percorrere, anche perché gli ultimi dati di giugno parlavano di oltre 73mila cittadini in attesa.

Dal punto di vista formale questo avviene in linea a quanto stabilito dal “Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa - anno 2025. Adozione”, secondo quanto disposto con la delibera della Giunta regionale n. 259 del 21 marzo 2025 che prevede che con i privati sia possibile le quali sottoscrivere "accordi contrattuali per l’acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in Pdt (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) e ricomprese nei Lea (Livelli essenziali di assistenza)", per gli ambiti territoriali dei sei distretti aziendali (Perugino, Assisano, Media Valle del Tevere, Trasimeno, Alto Tevere ed Alto Chiascio). Le risorse a disposizione - circa 800 mila euro come accennato – sono quelle assegnate dal bilancio di esercizio 2024 dove residua una disponibilità finalizzata al recupero proprio delle prestazioni in lista di attesa.

"E’ interesse di questa Azienda – si legge della delibera – recuperare nel più breve tempo possibile tutte le prestazioni già inserite nei percorsi di tutela e quelle di nuova genesi in base ai criteri previsti dagli atti di programmazione sopra richiamati, in particolare ad un criterio di prossimità che permetta al cittadino di ricevere la prestazione nel territorio di residenza ovvero, ove non presente, nel territorio limitrofo".

L’accordo contrattuale avrà durata dalla data di sua sottoscrizione e fino al termine massimo previsto per l’erogazione delle prestazioni prenotate entro il 31 dicembre 2025, in quanto strettamente correlato con il piano operativo delle liste di attesa in oggetto.

Il fabbisogno numerico stimato fino al 31 dicembre è di 15.017 prestazioni. Per quanto riguarda invece la tipologia di prestazione si va dagli esami di Radiologia (come Rmn, Tac, Moc ed esami ecografici) a quelli di Dermatologia, Oculistica e Nutrizionale-Dietologica, per citarne alcune. Le strutture hanno tempo fino a venerdì 3 ottobre per presentare le proprie manifestazioni di interesse.

M.N.