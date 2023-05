La “Basalti“ premiata dal ministro

Importante riconoscimento per l’azienda orvietana “Basalti Orvieto“ che è stata premiata a Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta dove sono in passerella le innovazioni dei prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante, nell’ambito della terza edizione di “Biosolutions Innovation Award“, il riconoscimento promosso da Agri2000 nell’ambito del Salone delle Biosoluzioni.

Due le proposte innovative premiate ieri dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Farina di Basalto XF, ideata da “Basalti Orvieto“ ha ricevuto il prestigioso premio.

La Farina di Basalto micronizzata tipo XF è un corroborante prodotto mediante macinazione meccanica del minerale puro, proveniente dal giacimento della Basalti Orvieto Srl, situato in provincia di Terni. È l’unico corroborante a base di roccia basaltica.

La qualità è garantita dalla costanza della matrice e dal processo di macinazione. Prove su diverse colture erbacee e arboree hanno dimostrato la sua efficacia nel migliorare i parametri qualitativi e quantitativi. Ha un’alta persistenza ed è poco dilavabile. "Vengono premiate: l’efficacia del prodotto, l’unicità e la sostenibilità", si legge nella motivazione. A ritirare il premio per Basalti Orvieto è stato il presidente, Gianluca Pizzuti.