La Bartoccini Perugia ospite all’Unisapori. La ricetta vincente

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha organizzato un “team building” con i propri sponsor nella sede dell’Università dei sapori di Perugia. I rappresentanti dei partner del club perugino sono stati divisi in tre squadre, capitanate da tre chef, e hanno dato sfoggio delle proprie doti culinarie per realizzare un menù “tricolore”, comprensivo di antipasto, primo, secondo e dolce, per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Poi la sorpresa: arrivate le ragazze e lo staff tecnico, che hanno cenato con le pietanze preparate dalle tre squadre.