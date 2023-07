La Banda della Polizia di Stato apre la stagione del Teatro Romano

GUBBIO – Con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, che inaugura anche il programma di ’Life in Gubbio 2023’, si alza questa sera alle 21.30, il sipario sulla 62^ stagione di spettacoli al Teatro Romano, manifestazione che da oltre mezzo secolo qualifica e caratterizza l’offerta culturale estiva dell’Umbria. La Banda, diretta dal maestro Maurizio Billi (nella foto), è composta da 105 elementi, tutti provenienti dai più famosi conservatori. "L’emozione – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Cantores Beati Ubaldi, Giancarlo Barbacci – si unisce all’orgoglio per essere riusciti ad organizzare, in collaborazione con la Questura di Perugia e il Comune di Gubbio, un evento che sta assumendo il prestigio di un’autentica serata di Stato. Ci sono emozioni che è difficile raccontare con le parole: anche le più profonde non riuscirebbero a descrivere ciò che stiamo vivendo. Ringrazio la Polizia di Stato e il direttore maestro Maurizio Billi, per avere accettato l’invito ed eseguire il concerto inaugurale di Life in Gubbio 2023".