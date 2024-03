La band “Gto“ celebra i suoi primi trent’anni

Applausi a scena aperta e tanti abbracci per celebrare i 30 anni di musica e storie dei Gto, nota band altotiberina. In occasione del trentennale il Teatro degli Illuminati ha ospitato un evento ad hoc seguitissimo da tante persone. I Gto sono composti da Stefano Bucci, Romano Novelli, Luigi Bastianoni, Giampiero Passeri e Alessandro Bucci: nascono nel 1993 a San Leo Bastia di Città di Castello. Si ispirano alla tradizione italiana, passando dal rock al folk. L’ attività live attira da subito l’attenzione di pubblico e critica e vengono chiamati a chiudere il concerto di Willy DeVille a Rockin’ Umbria. Nel 1998 vincono Arezzo Wave e partecipano all’omonima compilation con il brano “Fiori nel Fiume“. Da allora tanti successi, centinaia di concerti, nel 2023 esce il doppio cd “Go Gto Go (1993-2023)“, una raccolta di 38 canzoni che esprimono il meglio della produzione della band, poi l’evento agli Illuminati per celebrare i 30 anni.

"È stato un bello spettacolo perché oltre alle canzoni più conosciute, abbiamo scelto i brani che emozionano di più", ha commentato il leader della band, Stefano Bucci ringraziando in special modo il contributo allo spettacolo fornito dalle ospiti sul palco Maria Elisa Bernardini e Angelica Cinquilli (coreografie della scuola di danza Si balla!Si danza!). L’evento aveva una finalità benefica con l’associazione “I fiori di lillà“. "Una serata di grande musica spettacolo e solidarietà, un’occasione in più per celebrare una band di amici e musicisti che ha fatto la storia della musica non solo a livello locale e che continua ad esibirsi con successo", ha aggiunto il sindaco Luca Secondi a nome della giunta nel rivolgere al gruppo le più sincere felicitazioni per il prestigioso traguardo raggiunto.