L’8 Marzo per le donne iraniane

SAN VENANZO - Sarà dedicata alle donne iraniane la giornata dell’8 Marzo a San Venanzo. In programma infatti una serata dedicata al loro coraggio e alla loro lotta con la proiezione del docufilm “Be my voice” della regista Nahid Persson in programma alle 21 alla sala congressi La Serra. L’iniziativa è promossa da Comune Arci, Sequenze Frequenze e Società delle Estranee. La proiezione sarà introdotta da Barbara Pilati di Arci Perugia. Il docufilm è un urlo di speranza che dallo schermo di un telefonino molte donne iraniane rivolgono alla protagonista, l’attivista e giornalista Masih Alinejad. Con l’occasione il sindaco Marsilio Marinelli ricorda che sono in scadenza i termini per la presentazione degli elaborati del concorso letterario “Saverio Marinelli” che possono essere spediti all’Unitre di San Venanzo o consegnati e a mano fino a sabato in biblioteca.