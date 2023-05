Kids Festival La danza spiegata ai bambini

Si danza tra gli alberi all’Orto medievale, in un percorso coreografico da fare liberamente e in piena autonomia: così si è aperta la prima edizione di “Umbria Danza Festival Kids“, manifestazione che la Dance Gallery diretta da Valentina Romito dedica a bambini e ragazzi e che rappresenta una novità assoluta a livello regionale e un unicum in Italia.

Il festival terrà banco a Perugia, nel quartiere di Borgo Bello da giovedì a lunedì con cinque giorni di eventi, performance, spettacoli, laboratori e incontri dedicati ai giovani e all’infanzia. Ma il cartellone si è già aperto appunto all’Orto medievale del complesso di San Pietro con “Danza tra gli alberi“ un percorso libero e aperto a tutti dove sperimentare il movimento in natura, in programma fino a mercoledì 31 maggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.3o: realizzato in collaborazione con il Cams, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università, è una sorta di percorso benessere con pannelli articolati in 5 stazioni, ognuno dei quali corrisponde a un albero e riporta un movimento da svolgere, e un QR-code con cui accedere gratuitamente a specifici contenuti. Una novità per residenti e turisti per mettersi in ascolto della natura e di se stessi.

Quanto al cartellone al via da giovedì, “Umbria Danza Festival Kids“ si rivolge a bimbe, bimbi, giovani, famiglie e scuole con una visione trasversale della danza contemporanea. In tutti ci saranno nove spettacoli pomeridiani e in matinée, un progetto speciale, 2 laboratori gratuiti

Si comincia con due matinée per le scuole e poi venerdì alle 18.30 (per tutto il pubblico), con lo spettacolo “Luna e il suo Mostrogiramondo“ di e con Valentina Dal Mas, l’incontro tra una bambina e un mostro raccontato attraverso la parola, la danza e le illustrazioni. Da non perdere sabato 27 in due repliche, alle 17 e alle 18.30 Il “Giardino Giapponese“ (nelle foto) della compagnia TPO. Lo spettacolo è un racconto per immagini e danza dedicato alla bellezza del giardino giapponese che viene ricostruito attraverso un tappeto “magico”, sensibile al tatto: grazie alla presenza di sensori a pressione nascosti, i bambini potranno entrare in scena ed esplorare i diversi ambienti naturali, immergendosi nelle sensazioni visive e sonore vissute dal protagonista, nel suo viaggio. Informazioni e prenotazioni sul sito www.dancegallery.it e al 338.23459013.

Sofia Coletti