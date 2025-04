Addio al sociologo tedesco Schibel, l’ecologista che amava l’Umbria

Città di Castello (Perugia), 5 aprile 2025 – È morto il sociologo tedesco Karl-Ludwig Schibel: lo rende noto il Comune di Città di Castello, esprimendo “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”.

Karl-Ludwig Schibel dal 1970 fino agli inizi degli anni '90 è stato docente di ecologia sociale presso il dipartimento di sociologia dell'Università di Francoforte. Viveva da 43 anni in Umbria, a Montegabbione (Terni), a Utopiaggia, una "comunità intenzionale” di cui è stato cofondatore. A Città di Castello è stato coordinatore della Fiera delle utopie concrete, evento storico annuale che evidenziava esperienze e soluzioni per la conversione ecologica dell'economia e della società.

Dal 1992 ha fatto parte della presidenza dell'Alleanza per il clima delle città europee gestendo la reta italiana. Inoltre, curava la rubrica Life Style del bimestrale QualEnergia di Legambiente. Ecologista moderno di grande progettualità innovativa ha contribuito, sempre a Città di Castello, nel 2008, all'intitolazione del parco dell'ansa del Tevere al pacifista e ambientalista altoatesino Alexander Langer.

"Una grave perdita per la famiglia, la città e per il movimento ecologista internazionale. Lo ricorderemo e faremo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti in particolare sui temi a lui cari per i quali si è speso con passione e competenza legati allo sviluppo sostenibile e la crescita culturale di rispetto e tutela dell'ambiente e del territorio», affermano il sindaco Luca Secondi e la giunta del Comune umbro.

Tantissimi i ricordi sui social che testimoniano il suo radicamento in Italia e in particolare in Umbria e l’impatto che il suo lavoro ha avuto su tante persone.