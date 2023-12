“K” di Tarek Komin . Si apre la mostra alla Sala degli Ammassi

Si apre oggi alla Sala degli Ammassi di Citerna “K”, personale di pittura di Tarek Komin, scrittore conosciuto a livello nazionale e da alcuni anni impegnato anche un originale percorso pittorico riassunto in questa mostra, “K”, che rimanda alla lettera che scandisce sia il nome che il cognome. Komin espone circa quaranta opere, tutte dipinte ad acrilico, di tre periodi distinti. La prima sezione comprende studi monocromi sul nudo femminile, la seconda una fase di transizione, il terzo periodo, più recente, è scandito dalla serie “Around you” (nella foto) e rappresenta il vero fulcro della mostra, mettendo in luce un linguaggio già riconoscibile. I dipinti rimandano alle atmosfere immaginarie presenti nella pittura e nell’illustrazione fantastica del periodo vittoriano, nella seconda metà dell’Ottocento. Preraffaeliti e fairy painting del periodo ammiccano al pittore, che inserisce in ambientazioni spesso crepuscolari e notturne personaggi che sorprendono per le sembianze e i comportamenti. La mostra è aperta fino al 17 dicembre, con orario 10-12.30 e 16.30-19 e ingresso gratuito.