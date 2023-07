Jovanotti, Terry Gilliam e Rick Rubin all’Umbria Film Festival

Montone (Pg), 8 luglio 2023 – Tre "barbe" importanti del mondo della musica e del cinema si sono incontrate a Montone in questi giorni in cui il meraviglioso borgo ospita l'Umbria Film Festival. La foto, che Jovanotti ha pubblicato sui suoi profili social, ritrae accanto al noto cantante di Cortona (spesso nella confinante Umbria da appassionato ciclista) il regista Terry Gilliam (Monty Pyton, L'esercito delle 12 scimmie, La leggenda del re pescatore, Tidelan, Parnassus, solo per ricordare alcuni film), ormai montonese di adozione e questi giorni presidente della kermesse; il terzo in foto, capelli lunghi e fluente barba candida, è niente meno che Rick Rubin, definito "uno dei più importanti produttori degli ultimi 20 anni" e inserito nella lista annuale delle 100 persone più influenti del mondo stilata da Time qualche anno fa. E' stato anche presidente della Columbia Records. Si è cimentato con vari generi musicali, tra cui il country con Johnny Cash e le Dixie Chicks , l' heavy metal con i Metallica , il rock con Mick Jagger e Tom Petty , l' hard rock con gli AC/DC , Aerosmith e Audioslave , il rock alternativo con i Red Hot Chili Peppers .

Pa.Ip.