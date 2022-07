Johnny Depp, il divo chiude Umbria Jazz

E’ la grande sera di Jeff Beck e Johnny Depp: sul palco del Santa Giuliana tutto è pronto per il concerto finale del festival che vedrà esibirsi il leggendario chitarrista, uno dei più grandi di sempre, e come “very special guest“ il divo di Hollywood, reduce dalle recenti vicende giudiziarie nel processo che lo ha visto vittorioso contro l’ex moglie Amber Heard.

L’attesa è altissima e i biglietti sono andati sold-out da settimane. Johnny Depp è arrivato ieri a Perugia, protetto da un cordone di assoluta privacy e sicurezza. Dopo tante voci che si erano avvicendate nei giorni scorsi sulle possibili destinazioni, il mitico Jack Sparrow dei “Pirati dei Caraibi“ ha scelto di alloggiare all’Hotel Brufani, quartier generale di Umbria Jazz, dove Jeff Beck ha prenotato 16 stanze. Chi lo ha incontrato, lo definisce molto sereno e tranquillo, in grande forma. All’arrivo indossava stivaletti neri, jeans neri, maglietta e cappellino. Quando è entrato al Brufani si è avvicinato al piano che è nella hall, come a volerlo suonare: "Non è accordato", gli è stato detto.

E così oggi cala il sipario su Umbria Jazz e su una città in festa, che da dieci giorni vive e si muove al ritmo della grande musica. Stamani verranno presentati i numeri ufficiali di questa edizione che ha sancito davvero la ripartenza. Poi stasera l’attenzione sarà tutta per il Santa Giuliana dove ieri sera ha trionfato Tom Jones. Quanto a Jeff Beck (che ieri pomeriggio ha provato a uscire dall’hotel con la moglie, rinunciando per il gran caldo), nel corso di oltre 50 anni di carriera, ha vinto otto Grammy Awards ed è stato citato da Rolling Stone tra i "100 più grandi chitarristi di tutti i tempi". Sul palco ci saranno Rhonda Smith, Anika Nilles, Robert Adam Stevenson. Jeff Beck e Johnny Depp hanno appena pubblicato un album, “18“. Una curiosità: l’Arena del Frontone rende omaggio a Johnny Depp con la proiezione alle 23.30 della sua prima e unica regia “The Brave“ film del 1997 presentato in concorso al Festival di Cannes. Tra il pubblico ieri a Perugia anche Emanuele Filiberto e Fausto Bertinotti, che si sono incontrati e si sono intrattenuti a chiacchierare per qualche minuto.