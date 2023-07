Jacopo, un addio con 150 moto "Noi ti vogliamo ricordare così"

"Ciao, chi mi conosce sa che con me non ci si annoia mai. E’ sabato e voglio andare al mare, chiamo il mio amico Andrea non una, ma otto volte… Grazie Andrea, per avermi detto sì e per essere stato il mio compagno anche nell’ultimo viaggio verso il mare…": una commovente lettera immaginaria scritta da Jacopo Baldi è stata letta ieri nella chiesa Santa Maria a Selci nel corso dei funerali del 22enne morto sabato scorso in un terribile incidente lungo i tornanti dell’Apecchiese al Piobbico mentre andava al mare con l’amico Andrea in sella alla sua Yamaha.

Raccogliendo l’appello lanciato nei giorni scorsi dagli amici, così, circa 150 moto si sono presentate davanti alla chiesa insieme a Vespe, scooter e motorini che hanno fatto risuonare il rombo dei motori come ultimo saluto a Jacopo. Una folla commossa si è stretta idealmente attorno alla famiglia, al padre Fabrizio, alla mamma Stefania, alla sorella Jennifer e ai nonni Alberto e Bruna. Affranti da un dolore troppo grande.

"Nessuna vita muore davvero nell’asfalto se viene ricordata in questo modo – ha detto il parroco don Paolino Trani durante l’omelia – Nella vita conta l’amore, tutto il resto viene dopo e Jacopo esprimeva la sua gioia di vivere con la moto. Con gli altri era sempre generoso e attento", ricordando anche il dolore della comunità tutta che negli ultimi mesi in Altotevere ha pianto troppe giovani vite spezzate in tragedie della strada che si sono terriblmente susseguite quasi una dietro l’altra. Infine le parole della mamma Stefania: "La morte di Jacopo ci mette davanti ad uno specchio, di fronte al quale ognuno di noi potrà vedere la vita in modo diverso".

Poi l’uscita della bara dalla chiesa accolta dai motori accesi delle moto degli amici, che così hanno voluto dare l’ultimo tributo e il saluto a Jacopo. Un suono che sale verso il cielo azzurro insieme a una lanterna bianca in un triste giorno d’estate che nessuno potrà più dimenticare.