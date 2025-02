Jack Sintini, successo dell’incontro al Plinio

Tanta attenzione e soprattutto ammirazione, poi un fuoco di fila di domande e di richieste. Lo speech di Jack Sintini con le classi terze e quarte del Liceo statale Plinio il Giovane che si è svolto nei giorni scorsi è stato un momento di grande formazione dedicato dalla scuola ai propri studenti. Preceduto dai saluti della dirigente del Liceo Marta Boriosi è poi intervenuto l’ex giocatore di volley che è attualmente formatore per una nota azienda, nonché presidente dell’associazione che porta il suo nome e che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca medica su leucemie e linfomi. Jack è partito dal suo percorso di vita, da un video emozionale che raccontava la vittoria dello scudetto del 2013 con Trento, la prima dopo la malattia che lo aveva colpito nel 2011, per poi approfondire alcuni temi importanti per la vita degli studenti, ma di grande sostanza anche per gli insegnanti. Si è parlato di responsabilità individuale, lavoro di squadra, consapevolezza, gestione della pressione e del conflitto individuale. Tante sono state le domande, soprattutto sulla gestione del rapporto sport-scuola e dell’ansia che deriva dal desiderio di ben figurare, sia negli studi che negli altri impegni quotidiani.