"Its Umbria Academy, le opportunità. Nove studenti su dieci trovano lavoro"

Quest’anno ad affiancare il progetto de La Nazione c’è anche Its Umbria Academy, l’Accademia formativa post diploma. "Nove studenti su dieci trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma e soprattutto lo trovano in un campo correlato al loro percorso di studio. È il risultato, certificato da Indire, dei percorsi di studio di Its Umbria Academy che offre corsi in tecnologie e scienze applicate articolati in cicli di durata biennale e coinvolge importanti attori del mondo del lavoro e dell’istruzione pubblica, dagli istituti secondari superiori fino all’università. I percorsi formativi, sviluppati sulla base delle esigenze del sistema produttivo regionale, sono emanazione di una Fondazione regionale, che conta oltre 70 soci tra istituzioni, associazioni di categoria, istituti scolastici, ordini professionali e imprese". Il vice presidente Vasco Gargaglia fa il punto su Its.

Cosa distingue i percorsi Its dagli altri percorsi di studi post diploma?

"I corsi di studio si distinguono per il loro metodo combinato di apprendimento in aula, in

laboratorio (ce ne sono tre: a Perugia, Foligno e Terni) e attraverso i tirocini. Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, l’impronta tecnologica e digitale, l’attiva partecipazione delle imprese e i livelli certificati di occupazione conseguiti, fanno dell’ITS uno dei canali di istruzione più efficaci del Paese in cui si integrano scuole superiori, università, imprese ed esperti del mondo del lavoro con un’efficace contaminazione di competenze. Al termine del percorso il titolo di studio conseguito è il diploma di Istruzione terziaria di V livello EQF rilasciato dal Ministero dell’Istruzione".

Come è nato e come si è evoluto Its Umbria Academy?

"Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi Its Umbria Academy è cresciuto nel numero di studenti, di percorsi formativi, oggi sono 15, e di aziende coinvolte, 350, che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini. I corsi attivi per il biennio 2023-25 sono: Meccatronica, Information & Communication Technology, Cybersecurity, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile, Marketing, Turismo, Efficienza Energetica, BIM e grafica digitale applicata".