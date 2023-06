Itinerari e spiritualità della Gubbio Benedettina: esperti a confronto

GUBBIO – Nel quadro delle iniziative per valorizzare la storia e le testimonianze benedettine nel territorio umbro-marchigiano, si svolge oggi, alle ore 16.30, nella sala ex-Refettorio della Biblioteca Sperelliana, il convegno su ’Gubbio benedettina, luoghi, economia e spiritualità’. Promosso da Eticamente e Comune con il sostegno della Fondazione Perugia, prevede, dopo i saluti del sindaco Stirati, del vescovo Paolucci Bedini e di Lupini per la Fondazione, contributi di esperti e studiosi quali Nicolangelo D’Acunto e Marisa Paradisi, delle Università Sacro Cuore di Milano e di Perugia, dell’abate don Giustino Farnedi dell’Abbazia perugina di San Pietro e Roberta Antonini. I lavori saranno coordinati dal presidente di Eticamente Vincenzo Silvestrelli (foto). La storia di Gubbio, come quella di tutta l’Umbria, è stata influenzata dalla presenza benedettina. Tanto che dallo scorso anno è partito un importante progetto di valorizzazione del cosiddetto ’Viae Sancti Romualdi’, itinerario in corso di inserimento fra i cammini religiosi al Ministero per il Turismo.