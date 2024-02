Itas si arrende ai block-devils. E il PalaBarton gremito fa festa

SIR SUSA VIM

3

ITAS TRENTINO

1

(27-25, 25-20, 22-25, 25-17)

: Ben Tara 26, Plotnytskyi 17, Russo 9, Resende Gualberto 7, Semeniuk 7, Giannelli 2, Colaci (L1), Leòn 8, Held. N.E. – Solé, Herrera, Candellaro, Ropret, Toscani (L2).All. Lorenzetti.

TRENTO: Nelli 16, Lavia 14, Michieletto 12, Kozamernik 5, Podrascanin 4, Sbertoli 1, Laurenzano (L1), Cavuto 4, Magalini 3, D’Heer 1, Berger, Pace (L2). N.E. – Rychlicki, Bernardis. All. Soli.

Arbitri: Giuseppe Curto (TS) ed Andrea Puecher (PD).

SIR (b.s. 17, v. 5, muri 11, errori 10). ITAS (b.s. 18, v. 4, muri 6, errori 5).

Il nuovo record di pubblico (4.918 spettatori) saluta la vittoria della Sir Perugia che impartisce la seconda sconfitta dell’anno alla capolista. Non cambia nulla in classifica ma la squadra bianconera acquisisce un ulteriore pieno di fiducia, importante per gli imminenti play-off. I padroni di casa sono cinici e concreti, con Giannelli impeccabile direttore d’orchestra e con gli splendidi solisti Ben Tara e Plotnitskyi. In apertura Ben Tara strappa (5-1). Lavia e Michieletto si rimboccano le maniche e reagiscono (13-11). Malgrado il maggior numero di errori è Plotnitskyi (otto palle a terra) a portare copi letali ai fianchi (21-18). Nel finale tutto si annulla e ai vantaggi decisivo è Plotnitskyi. Invertiti i campi è Semeniuk a spingere i locali ma quattro punti di vantaggio sono recuperati (9-8). Il gioco impostato da Giannelli è più fluido e Ben Tara (nove colpi letali) impartisce punizioni a ripetizione scavando il solco (23-19). L’errore al servizio rincara la dose. Terza frazione che prende la direzione dei dolomitici concreti con Lavia (7-11). L’innesto di Leòn e qualche modifica di tattica permettono di avvicinare (20-21). Allo sprint gli errori sanciscono il 2 a 1. Il quarto set comincia nel segno di Ben Tara (8-4). La ricezione arriva e Resende Gualberto dal centro fa male (18-12). Tutto in discesa, errore finale che scatena il palasport.