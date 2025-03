’Italian Dance Award’. Il gran finale sarà a Todi

TODI – Si terranno al Teatro Comunale, dal 14 al 16 marzo, le finali di Italian Dance Award, concorso dedicato ai giovani talenti della danza, gruppi, duo e solisti, dai 9 ai 23 anni. Giunto alla settima edizione, sotto la direzione artistica di Alessandro Rende, l’evento guarda al futuro professionale delle nuove generazioni rinnovando l’appuntamento con l’arte, la qualità e il talento.

Nato nel 2018, Italian Dance Award è diventato nel tempo un punto di riferimento per le competizioni del settore, nonché luogo di incontro e trampolino di lancio per la carriera di giovani interpreti: grazie alla presenza di una giuria di prestigio, il concorso ha garantito ai partecipanti concrete opportunità di lavoro e visibilità, assegnando borse di studio, premi e contratti di tirocinio professionale in Italia e all’estero.

Nel 2024 Italian Dance Award si è trasferito stabilmente a Todi, grazie alla collaborazione del Comune: all’idea di dare una nuova "casa" al concorso si è aggiunto l’obiettivo di richiamare un’appassionata comunità di giovani danzatori, maestri e spettatori, condividendo la suggestione dei luoghi e del palcoscenico secondo i migliori valori dell’arte coreutica.

Ad ospitare le finali saranno il palco e la platea del Comunale che accoglieranno i talenti provenienti da oltre 60 scuole di danza, scelti dopo una preselezione video che ha registrato quest’anno più di 600 iscrizioni. Ai vincitori verranno consegnate le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, insieme a borse di studio e ammissioni per centri formativi d’eccellenza o tirocini presso compagnie di danza. Ai riconoscimenti si aggiunge il Premio della Critica.

S.F.