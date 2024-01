Italia Viva è una polveriera: "Schierarsi con la destra è errore imperdonabile"

Italia Viva ormai è una polverirera e rischia di andare in pezzi. La scelta di schierarsi a Perugia con il centrodestra, provoca la reazione di una fetta del partito (minoritaria ma non troppo), che si dice fortemente contraria ad appoggiare la candidata a sindaco di Fratelli d’Italia, Margherita Scoccia. A scriverlo è Nicola Preiti, ex coordinatore provinciale perugino, che ’ufficializza’ come Iv sia ormai spaccato in due. "Va contro Iv in Umbria, contro il suo rafforzamento e il radicamento in questa realtà - scrive Preiti –, chi pensa di piegarla a sostegno del candidato sindaco di FdI a Perugia, e magari poi a sostenere la destra alle regionali nonostante i fallimentari risultati delle giunte di destra in questa regione. Italia Viva è la forza più decisamente schierata contro i sovranisti e i populisti in Italia e in Europa, come ci ricorda quotidianamente Matteo Renzi. E non può non esserlo anche in Umbria. Sarebbe quindi uno stravolgimento della linea politica del partito, il sostenere un candidato sindaco di destra – continua Preiti che è membro dell’assemblea regionale e nazionale di Iv – fermo restando il rispetto per la persona. Un venir meno alla nostra identità, alle nostre idee e ai nostri valori, con conseguente danno di immagine, di credibilità e di progettualità nei nostri territori. Ciò comporterebbe anche tensioni interne e un indebolimento complessivo di tutta l’area riformista nella regione".

E’ evidente che dentro questa polemica c’è anche il risultato di un congresso che ha visto un partito spaccato: non a caso il congresso regionale, ha visto divisa l’assemblea di soli 4 voti. "In questo modo – riprende Preiti – si sostanzierebbe per Italia Viva, una perdita di consensi alle elezioni Europee che si svolgeranno lo stesso giorno, il 9 giugno: come spiegare ai nostri elettori che in Europa ci attestiamo come i più fieri oppositori dei sovranisti e dell’estrema destra europea alleata di Salvini, e contemporaneamente a Perugia sosteniamo un sindaco di Fratelli d’Italia alleato con la Lega?" chiede Preiti. Con una conclusione che chiude però al M5S: "Riteniamo sia necessario costruire una valida alternativa alle destre anche a Perugia e in Umbria, lavorando con le altre forze di centro e riformiste, e sperando che il P non si faccia allucinare da estremisti e populisti a Cinquestelle. In questo caso varrebbe lo stesso ragionamento fatto per i sovranisti".

M.N.