Italia Nostra contro Arvedi

TERNI "La lettera di Arvedi (ai dipendenti Ast ndr) è carente su ambiente e salute: nessuna parola sui vecchi impianti dell’area a caldo, su discariche e depurazione", cosi Marco Sansoni, presidente di Italia Nostra Umbria. Che aggiunge: "Dal satellite immagine chiarissime sulle condizioni di lavoro ostili per chi opera al parco scorie, metal recovery e parco rottami". "Il Gruppo industriale cremonese un anno e mezzo fa ha acquisitole Acciaierie di Terni – attacca Italia Nostra – , con i loro grandi e irrisolti problemi emissivi in termini di metalli pesanti nell’aria e nei suoli, la lisciviazione di scorie e fanghi siderurgici nelle acque di falda, la fallace depurazione che inquina il Nera. Eppure, pochi giorni fa, il cavaliere Arvedi, in una lettera al personale, ha ridotto a poca cosa una questione ambientale e sanitaria così complessa. Arvedi sostiene di volersi concentrare sulla movimentazione di parte del rifiuto dell’acciaio, garantendo di confinare in ambiente chiuso le scorie bianche inox, da utilizzare poi per le bitumazioni. Peccato che questo progetto sia l’ennesimo tentativo del genere, il quarto o quinto in 10 anni: il valore scientifico è ignoto e gli esiti indeterminabili". "Intanto – continua l’associazione – molti lavoratori del metal recovery, del parco rottami, del parco scorie, operano nella polvere più estrema, come chiaramente emerge da multiple immagini satellitari".