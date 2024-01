Istituto "Da Vinci-Radice": 140mila euro per avviare il progetto

La Struttura commissariale del terremoto 2016 ha stanziato oltre 140 mila euro per l’attivazione del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’intervento per la scuola per l’infanzia e primaria "Da Vinci-Radice" di Perugia. Il progetto, del valore di 3,37 milioni di euro, è finanziato dai fondi sisma e prevede la ristrutturazione del plesso per adeguarlo sismicamente e migliorarne l’efficienza energetica. Il Comune di Perugia, oltre alla "Da Vinci-Radice", ha altre quattro scuole inserite nell’ordinanza speciale. In Umbria, in totale, sono 96 quelle da ricostruire, finanziate per 357 milioni di euro. Tra queste 64 hanno aderito all’accordo quadro gestito da Invitalia, che ha predisposto elenchi prevalidati di operatori e quindi tempi più rapidi per aggiudicare le varie fasi, dalla progettazione ai lavori veri e propri. Grazie allo sblocco degli accordi quadro dell’anno scorso si può adesso procedere rapidamente dalla progettazione alla realizzazione dei lavori.