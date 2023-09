Isola del Libro, incontri con Gasparri e il generale Mario Mori

PASSIGNANO - Questo fine settimana, la rassegna culturale Isola del libro Trasimeno offre al suo pubblico due appuntamenti di altissimo livello. Nella terrazza del teatro di Castel Rigone, a Passignano sul Trasimeno, domani interverrà il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e domenica 17 sarà ospite il generale dei carabinieri Mario Mori, nella sua prima uscita pubblica dopo l’assoluzione con formula piena, "per non aver commesso il fatto", nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Nell’incontro di domani, dal titolo ‘I giganti non pagano mai pegno’ e con inizio alle 16, il vicepresidente del Senato, Gasparri, si confronterà con il giornalista Riccardo Marioni e con il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Mino Lorusso. Il giorno successivo, domenica 17, a partire dalle 16.30, il generale Mario Mori sarà all’Isola del libro Trasimeno, insieme al giornalista e saggista Giovanni Fasanella. Mori e Fasanella dialogheranno (foto) con l’ex magistrato Fausto Cardella e con Erika Pontini, caporedattore de La Nazione di Firenze.