Irregolarità in tre locali, sanzioni per 30mila euro

Irregolarità di vario genere sono state riscontrate in tre locali dell’Eugubino: complessivamente sono state emesse sanzioni per un tolare di 30mila euro. I Carabinieri della Stazione di Gubbio, coadiuvati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Perugia, nell’ambito di un servizio coordinato svolto nel centro eugubino hanno infatti condotto una serie di controlli sul rispetto della normativa in materia di lavoro, igiene e sicurezza alimentare da parte di attività di ristorazione e bar.

In tre delle attività commerciali nelle quali si sono svolti gli accertamenti, come si diceva, sono state rilevate delle irregolarità di diverso tipo. Nella prima attività sono stati prima identificati i lavoratori, poi gli operanti hanno proceduto al controllo di una serie di documentazioni. Da qui è venuta alla luce la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata stesura del documento di valutazione dei rischi. A causa di queste inadempienze, il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria e il locale rimarrà chiuso fino al ritorno alle regolari condizioni. In un altro locale sono state individuate irregolarità riguardanti le modalità di conservazione degli alimenti e carenze igienico-strutturali dell’attività commerciale. In un terzo locale, invece, sono state riscontrate delle inadempienze sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro che per la modalità di conservazione degli alimenti, che hanno determinato il deferimento del titolare alla Procura della Repubblica di Perugia. Sono state emesse sanzioni per un totale di 30.000 euro.