Irregolari tre locali su quattro. Sospese ventuno attività

Tre pubblici esercizi su quattro irregolari, tanto da venire sospesi. Lavoratori in nero e carenze in materia di sicurezza sono le ragioni dei provvedimenti presi dall’Ispettorato del lavoro di Perugia nell’ambito di un’articolata attività di controllo che ha impegnato gli ispettori del lavoro durante il periodo estivo, periodo particolarmente “delicato“ per le tipologie di esercizi verificato, durante il quale le integrazioni del personale per um impiego stagionale sono molto frequenti. E, stando agli esiti dei controlli, altrettanto frequente è la ricerca di alternative che tracimano nell’irregolarità. Contratti non rispondenti all’impegno richiesto dal lavoro, se non completamente assenti, ma anche qualche dimenticanza di troppo rispetto alle norme che dovrebbero garantire un lavoro sicuro. L’attività di verifica, riferisce l’Ispettorato, ha interessato 28 attività del settore della ristorazione e pubblici esercizi. I controlli hanno permesso di individuare 19 lavoratori senza regolare contratto e, di conseguenza, sprovvisti di qualunque tutela. In seguito a questi riscontri, si è proceduto alla sospensione di 21 attività imprenditoriali, ovvero il 75% di quelle controllate, di cui 11 per il tasso di lavoro nero superiore al 10%, e le restanti 10 per gravi violazioni in materia di sicurezza. Gli accertamenti ispettivi, effettuati in varie zone della provincia di Perugia e finalizzati, come detto, al contrasto del lavoro nero e alla verifica della corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si sono svolti in bar, pub e ristoranti anche in orari serali e notturni e, in alcuni casi, con il supporto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro.

Complessivamente sono stati individuati 42 lavoratori irregolari su 135 posizioni lavorative verificate: tra i quali i 19 occupati completamente in nero. Due di loro erano minorenni. Oltre alle sospensioni delle attività, sono state elevate sanzioni per più di 100mila euro, cui seguiranno quelle per lavoro nero: 56mila euro per le misure di stop adottate e 48mila euro circa derivanti da ulteriori violazioni in materia di salute e sicurezza, riferisce ancora l’Ispettorato del lavoro di Perugia, "come, per esempio, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi o la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori". Un monitoraggio puntuale che verrà ripetuto anche nei prossimi mesi.

Luca Fiorucci